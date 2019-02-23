Мадуро: Президент Колумбии — дьявол с лицом ангела
Каракас, 24 февраля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Дьяволом назвал венесуэльский президент Николас Мадуро колумбийского лидера Ивана Дуке, выступая на митинге сторонников.
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Волк в овечьей шкуре
По словам Мадуро, у Дуке «лицо ангела». Заочно обращаясь к колумбийскому коллеге, он заявил:
«Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Каракас разорвал дипотношения с Боготой. В этот день командование венесуэльским вооруженными силами сообщило, что им получен приказ о развертывании сил на границ с Колумбией.