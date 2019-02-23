Вашингтон, 23 февраля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Жительница Российской Федерации Мария Бутина, арестованная летом 2018 года в США, находится в хорошем физическом состоянии. Об этом рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл в эфире телеканала RT.

Pavel Starikov Мария Бутина

«Она (Мария Бутина) в порядке, — отметил защитник. — Она больше не в одиночном заключении».

Дрисколл добавил, что он виделся с Бутиной, которая обрела больше «уверенности и оптимизма», в минувшую среду, 20 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в США по обвинениям в попытках влияния на «внутреннюю политику страны» была арестована гражданка России Мария Бутина. Российская сторона неоднократно заявляла, что обвинения против женщины сфабрикованы и имеют политический подтекст.

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