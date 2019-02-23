Грузовики с гумпомощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы — СМИ
Каракас, 23 февраля, 2019, 23:30 — ИА Регнум. На границе Венесуэлы и Колумбии сожгли три грузовика с гумпомощью. Об этом сообщает газета El Nacional со ссылкой на свои источники.
Инциденты произошли в субботу, 23 февраля, на венесуэльской части международного моста. По последним данным, в результате ЧП пострадали более 10 человек.
«Первые три грузовика (из четырех)… сожгли», — передает вещатель.
Напомним, 23 февраля спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который по указанию из Вашингтона провозгласил себя президентом Боливарианской Республики, на странице в соцсети Twitter сообщил, что из Бразилии в Венесуэлу якобы проехал первый грузовик с гуманитарной помощью для местных жителей.
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