Каракас, 23 февраля, 2019, 23:30 — ИА Регнум. На границе Венесуэлы и Колумбии сожгли три грузовика с гумпомощью. Об этом сообщает газета El Nacional со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

Инциденты произошли в субботу, 23 февраля, на венесуэльской части международного моста. По последним данным, в результате ЧП пострадали более 10 человек.

«Первые три грузовика (из четырех)… сожгли», — передает вещатель.

Напомним, 23 февраля спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который по указанию из Вашингтона провозгласил себя президентом Боливарианской Республики, на странице в соцсети Twitter сообщил, что из Бразилии в Венесуэлу якобы проехал первый грузовик с гуманитарной помощью для местных жителей.

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