Санкт-Петербург, 23 февраля, 2019, 23:46 — ИА Регнум. День защитника Отечества в Северной столице по традиции завершился артиллерийским салютом от стен Петропавловской крепости и фейерверком. Для некоторых он стал сюрпризом из-за особенностей петербургской погоды. Петербуржцы в соцсетях быстро объяснили непонятливым, что сегодня — праздник!

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 23 февраля

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют

За подготовкой и проведением салюта, который проводился по приказу министра обороны России, наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Расчёты салютных установок и 85-мм дивизионных пушек Д-44 были развернуты на песчаном пляже Петропавловской крепости. Их боевые расчеты составлены из курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, которая готовит артиллеристов и ракетчиков для российской армии.

Дарья Драй ИА REGNUM Дивизионные пушки «Д-44»

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 23 февраля

В 21:00 начался праздничный салют. В этот раз он состоял из 30 холостых залпов.

Каждый залп имел своё посвящение. Так, первый был сделан в честь самого праздника — Дня защитника Отечества, второй — в честь Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, третий — в честь министра обороны РФ Сергея Шойгу, четвертый — в честь командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Дарья Драй ИА REGNUM Дивизионные пушки Д-44

Последующие залпы пушек посвящались важнейшим событиям в истории армии России, выдающимся военачальникам, конструкторам отечественного оружия, Героям Советского Союза и Героям России.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 23 февраля

В это же время в окутанном туманом февральском небе Петербурга расцвели огни праздничного фейерверка. Из-за влажной пасмурной погоды в удалении от центра различить их было сложно. Но грохот орудий из-за тех же погодных условий как раз был слышен очень хорошо даже в спальных районах.

…В одной из петербургских групп «ВКонтакте» вскоре после окончания салюта появилось забавное сообщение: как выяснилось, для некоторых праздничный салют оказался слишком большой неожиданностью.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 23 февраля

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 23 февраля

«Народ, кто знает, что за мощные взрывы гремели в 21:00 примерно. Стоял на Сенной, тряхнуло не слабо», — удивился один из пользователей.

Это сообщение вызвало множество комментариев — как возмущенных, так и насмешливых.

«Когда не служил…», — иронично заметил один из горожан.

«Так праздник же!», — пишет другой.

«Это была пробка от шампанского. Дембеля гуляют!»

«Даже дочь трёх лет поняла»;

«Сказочный персонаж», — посмеялся один из пользователей.

Следующий салют петербуржцы увидят уже в День Победы, 9 мая 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 23 февраля