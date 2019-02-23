Мадрид, 23 февраля, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Суду предстоит выслушать около 500 свидетелей, которые расскажут, что они видели или делали в ходе объявленного незаконным референдума. Из этого числа одних только свидетелей, вызванных прокуратурой, насчитывается 256, причем от большей их части требуются доказательства того, что в 2017 году имело место насилие — 20 сентября перед зданием регионального министерства экономики и непосредственно 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

После завершения допросов большинства подсудимых из 12 некоторые представители защиты с радостью посчитали, что прокуратура оставила в стороне тезис о насилии, поскольку не стала настаивать на нем в своих вопросах к обвиняемым. «Тем не менее у всех спросили, было ли заранее спланированной частью их «дорожной карты» усугубление конфликтов с государством и содействие мобилизации граждан, чтобы достичь независимости Каталонии», — отмечает La Vanguardia.

В ответ обвиняемые отстаивали свои мирные взгляды, отрицали акты насилия и прежде всего опровергали предположения, что с помощью власти Женералитета они побудили каталонцев выйти на улицы 1 октября 2017 года, зная о риске столкновения с силами государственной безопасности (обусловленном наличием приказа Верховного суда Каталонии избежать голосования).

Иные, как бывший каталонский министр (советник) Жозеп Руль, отказались признать нападения на полицейских, размещенных в Каталонии. Более того, эти подсудимые настаивали на том, что если бы путь к независимости пролегал через насилие, они отказались бы от реализации своих целей.

Вчера, в ходе допроса депутата и бывшего главы организации ANC Жорди Санчеса, стратегия прокуратуры изменилась. Допрос, продолжавшийся почти четыре часа, вращался вокруг случаев насилия 20 сентября и 1 октября. Как прокурор, так и обвиняемый упорствовали: один настаивал на том, что насилие было, другой — что его не было.

В окружении подсудимых считается, что у прокуратуры нет такого оружия, с помощью которого можно было бы подтвердить уровень насилия, характеризующий повстанческую деятельность. Это, в свою очередь, могло бы повлиять на юридическое определение действий обвиняемых и ограничить их характеристику простым неповиновением.

Для прокуратуры суд по-настоящему сдвинется с места после обращения к свидетельским показаниям. Члены гражданской гвардии, очевидцы, раненые полицейские и секретарь суда, которому пришлось выбираться из здания министерства экономики через крышу из-за беспорядков у дверей — вот некоторые из основных свидетелей обвинения. Также будут представлены фотографии и видео, сделанные в те дни. Они призваны опровергнуть тезис защиты, что акты насилия позволили себе только силы государственной безопасности.