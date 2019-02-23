Мадрид, 23 февраля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. В начале февраля 2019 года Испания отмечала дипломатическую победу, добившись того, чтобы в официальном документе Европейского союза Гибралтар именовался «колонией», напоминает сегодня, 23 февраля, испанское издание La Vanguardia. Наименование было включено в норматив, устанавливающий безвизовый режим для британских граждан, въезжающих в ЕС после Брексита.

Иван Шилов ИА REGNUM Гибралтар

«И вот теперь Европейский парламент заблокировал этот текст, сочтя такое определение неприемлемым. Это единственный спорный пункт в документе — обозначение Гибралтара как «колонии» — и с точки зрения графики он является обычным символом внизу страницы, зато с точки зрения политики значит куда больше. Его сила простирается вплоть до блокировки постановления, и если решение не будет найдено, он может вынудить всех желающих посетить Соединенное королевство после Брексита обращаться за визой», — пишет испанское СМИ о риске, нависшем над безвизовым режимом.

Постановление об отсутствии виз должно пройти через Европейский совет, Еврокомиссию и Европарламент, но три совещания на эту тему уже закончились неудачей. На следующей неделе состоится новая попытка, поскольку время поджимает. Ожидается, что документ будет принят на мартовском пленарном заседании, чтобы в первый день после Брексита, 30 марта, британские граждане могли въехать на территорию ЕС без виз на короткий период (до 90 дней), а европейцы, в свою очередь, пользовались бы аналогичным правом при посещении Великобритании.

«Никто не ожидал такого препятствия в последний момент, но сейчас все зависло в воздухе. Испанское правительство обвиняет в блокировке британского евродепутата Клода Мораеса, социалиста и главу парламентской Комиссии по свободам», — уточняет La Vanguardia. Источники в дипломатических кругах указывают на то, что «он тот участник дискуссионной группы, который своей позицией препятствует принятию частью Европейского парламента того текста, что отражает позицию 27 [стран] и, сверх того, пользуется полной поддержкой Европейской комиссии».

«Точно известно, что британский депутат против [документа] и что он возглавляет парламентскую делегацию на переговорах, но он не одинок. На его стороне — еще шесть депутатов, представляющих разные группы и национальности, никто из которых однозначно не является испанцем. Один из них — чешский либерал Петр Йежек — обвинил Испанию в «игре с огнем», заявив, что парламент не может «принять колониальный язык, которому нет места в мире», — добавляет к этому испанское издание, ссылаясь на слова Йежека, сказанные в интервью The Guardian.

«Гибралтар — колония Британской короны», — вот та фраза, которая губит соглашение. Она может претерпеть то или иное редактирование ради достижения компромисса, поскольку затронутая ей тема является побочной для документа и не влияет напрямую на договор о визах. «Однако сейчас, учитывая положение дел и связанную с ним политическую нагрузку, решающим моментом, который определит, кто выиграл, а кто проиграл в этой дипломатической битве, станет сохранение обозначения «колония» для Гибралтара — либо его замена неким безобидным эвфемизмом», считает La Vanguardia.