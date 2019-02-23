Париж, 23 февраля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. В акциях протеста «жёлтых жилетов» в городах Франции приняли участие более 45 тыс. человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на отчет полиции.

(сс) Patrice CALATAYU Желтые жилеты

«46,6 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная акция протеста движения «жёлтых жилетов», которые недовольны социальной политикой властей Франции, прошла в Париже и других крупных городах страны 23 февраля.

Читайте также: В Париже задержали 14 участников протестов «жёлтых жилетов»