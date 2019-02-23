Вашингтон, 23 февраля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Венесуэлы должны «выбрать путь демократии». Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter.

Mil.ru Армия Венесуэлы

По его словам, усилия по оказанию помощи венесуэльскому народу возглавляет лично самопровозглашенный «глава государства» Хуана Гуайдо.

«У военных (Венесуэлы) есть шанс обеспечить защиту и помочь народу Венесуэлы, а не Мадуро (Николас Мадуро) и банде воров, — написал Болтон. — Выберите путь демократии».

Напомним, 23 февраля глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на странице в соцсети Twitter сообщил, что из Бразилии в Венесуэлу проехал первый грузовик с гуманитарной помощью для местных жителей.

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