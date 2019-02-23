Севастополь, 23 февраля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Проверку в связи с гибелью при пожаре ребёнка трёх лет проводят специалисты Следственного управления следственного комитета РФ по городу Севастополю. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Предварительно установлено, что 23 февраля в квартире на улице Терлецкого в результате пожара погиб трёхлетний мальчик.

Ребёнок находился под присмотром бабушки, так как родители мальчика были в это же самое время на работе. Бабушка получила ранение при пожаре и была госпитализирована.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Балаклавского следственного отдела. Дело взято под контроль исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по городу Севастополю. Устанавливаются все обстоятельства и причины возникновения пожара, приведшего к трагической гибели ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении СКР проверки по факту гибели при пожаре в городе Москве мужчины. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём.