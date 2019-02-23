Вашингтон, 23 февраля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп стал обладателем двух антипремий «Золотая малина», вручаемых в области кинематографа, сообщает 23 февраля Reuters.

Дональд Трамп

Глава Белого дома получил антинаграды за участие в съемках документальных фильмов «Смерть нации», режиссером которого выступил Динеш Д'Соуза и «Фаренгейт 11/9» скандально известного Майкла Мура.

Трамп победил в номинации «худший актер» и «худший актерский дуэт». Также из политиков была отмечена старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй, она стала «худшей актрисой второго плана».

Напомним, кинопремия «Золотая малина» вручается в преддверии главной американской кинопремии «Оскар». Многие эксперты отмечают ее политическую ангажированность, то есть с ее помощью наноситься удар по политическим оппонентам.