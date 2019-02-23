В Париже задержали 14 участников протестов «жёлтых жилетов»
Париж, 23 февраля, 2019, 19:50 — ИА Регнум. В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 человек, которые принимали участие в очередной акции протеста «жёлтых жилетов». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
(сс) Patrice CALATAYU
Французская полиция
«14 человек были задержаны в субботу (23 февраля) в ходе акции протеста в Париже», — передает вещатель.
Как передавало ИА REGNUM, очередная масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», выступающих против социальной политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит в Париже 23 февраля.
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