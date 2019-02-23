Калуга, 23 февраля, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Ко Дню защитника Отечества, в калужской областной филармонии открылась выставки генерал-лейтенанта, ветерана боевых действий и члена Союза художников России Николая Мухина «Семидесятая осень».

Фото редакции газеты «Весть». Пресс-служба правительства Калужской области На представлении книги«По зову сердца»

Как сообщили 23 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в экспозиции представлены картины, на которых отражена природа мест, связанных с детством, службой и работой автора. Его пейзажи наполнены жизнью, передают настроение и атмосферу родного края.

Также состоялось представление книги Бориса Измайлова «По зову сердца», изданная в преддверие празднования 75-й годовщины освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны по инициативе Почетного гражданина Калужской области, генерала армии Владимира Исакова.

Книга содержит информацию о главных памятниках советским воинам, установленным на территории региона, о работе поисковых отрядов, о тружениках тыла, героях Великой Отечественной войны. На ее страницах автор разместил также иллюстративные материалы военной тематики, стихи фронтовиков и юных поэтов Калужской области.

Обращаясь к участникам встречи, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул символичность мероприятия.

«Сегодняшнее событие очень важное и трогательное — презентация книги и открытие такой замечательной выставки в один день, накануне Дня защитника Отечества, — сказал он. — Что касается выставки — я восхищен! Под военным мундиром художника — доброе сердце и светлая душа, способные родить такие замечательные произведения. Что касается книги — она предложение для дальнейшего изучения героической истории нашего края. Она как пролог, как начало».

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