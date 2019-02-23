Санкт-Петербург, 23 февраля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В Аполлоновом зале Зимнего дворца после завершившейся реставрации, представлена картина «Флора» кисти Франческо Мельци (1493 — 1570), долгое время приписываемая Леонардо да Винчи.

Франческо Мельци. Флора. XVI

Эрмитажная «Флора», приобретенная в 1850 году из коллекции нидерландского короля Виллема II под именем Леонардо да Винчи, сохраняла эту атрибуцию до середины XIX века. Затем ее приписывали разным ученикам великого мастера: Бернардино Луини, Джампьетрино, Андреа Соларио; наконец эксперт Андрей Сомов включил ее в каталог музея 1899 года как работу Франческо Мельци. «Флора» — лучший леонардеск в собрании Эрмитажа, созданная «самым образованным и утонченным» учеником Леонардо да Винчи.

На картине Мельци изобразил богиню весеннего цветения и покровительницу растений Флору в лучших традициях искусства Возрождения. Художник «отражает» женский тип, характерный для миланского периода великого винчианца: нежный овал лица с правильными чертами, чистый высокий лоб, опущенный взгляд, и главное, на губах Флоры — характерная, едва уловимая «леонардовская» улыбка.

Как указано в релизе музея, реставрации предшествовало технико-технологическое исследование материалов и техники живописи картины. Со временем авторская насыщенная цветом живопись в результате многократных поновлений была скрыта под толстым слоем помутневших лаков. Это искажало представление о колорите и нарушало цветовую гармонию композиции.