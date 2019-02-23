Калуга, 23 февраля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Боровского района Калужской области поступили заявления от двух женщин о том, что неизвестный мужчина 15 и 16 февраля 2019 года пытался совершить изнасилование в парковой зоне города Балабаново. Завершить преступления злоумышленник не смог, поскольку потерпевшие оказали активное сопротивление. Об этом 23 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По его словам, в целях установления личности нападавшего был составлен портрет предполагаемого преступника. Как выяснилось, по обоим фактам фотороботы имели сходство, в связи с чем была выдвинута версия о совершении преступлений одним лицом.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

«21 февраля в ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории той же парковой зоны, — сказал Дмитрий Анненков. — Им оказался 24-летний безработный гражданин Узбекистана, приехавший в начале этого февраля в Россию на заработки. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: В Югре пойман предполагаемый педофил из Ростовской области

А также: Четверо жителей Дагестана изнасиловали девочку-подростка