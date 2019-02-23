Нью-Дели, 23 февраля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли в результате взрыва на ткацкой фабрике в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом 23 февраля сообщает телеканал NDTV.

UY Scuti Скорая помощь. Индия

ЧП произошло в округе Бхадохи. Сила взрыва была такой, что разрушила саму фабрику и три дома неподалёку от неё. Причину взрыва пока выяснить не удалось.

Полиция установила, что на территории фабрики находилась нелегальная мастерская по производству фейерверков.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи и главный министр штата Раджастхан Ашок Гехлот выразили в своём Twitter соболезнования семьям погибших при взрыве.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекалось землеройное оборудование.

Отмечается, что во время взрыва на фабрике было очень мало людей. Ведётся расследование обстоятельств и причин взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в городе Мадугури на северо-востоке Нигерии. Подробности происшествия уточняются.