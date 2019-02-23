Донецк, 23 февраля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, ЧП произошло 23 февраля в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Еленовка» к юго-западу от Донецка. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое ранены.

«При пересечении линии соприкосновения … подорвался гражданский автомобиль», — заявил Якубов.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 14 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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