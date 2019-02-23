Пекин, 23 февраля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. На севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия попал в ДТП грузовик одной из угледобывающих компаний, в салоне которого находились рабочие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной администрации.

Chong Fat Скорая помощь. Китай

Авария произошла в субботу, 23 февраля, в округе Шилин-Гол. По последним данным, в результате инцидента погибли 20 человек, не менее 30 пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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