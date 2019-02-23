Париж, 23 февраля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Российскую ракету-носитель «Союз-СТ» установили на стартовом комплексе космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил источник в ракетно-космической отрасли ТАСС.

amanderson2 Космодром Куру

Ранее запуск планировался на 20 февраля, однако был перенесён из-за обнаруженной трещины в разгонном блоке «Фрегат», предположительно появившейся при транспортировке. 31 января специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок, вылетели на космодром Куру для проведения дополнительных испытаний.

Впоследствии запуск был назначен на 26 февраля, но был опять отложен из-за внештатной ситуации, возникшей при запуске египетского спутника EgyptSat-A.

Напомним, российская ракета-носитель будет использоваться для запуска на орбиту первых спутников британской группировки OneWeb. Одноимённая британская компания планирует развернуть на околоземной орбите крупную группировку спутников связи для обеспечения широкополосного доступа к сети интернет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля представитель компании Arianespace Стефан Исраэль заявил, что запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» назначен на 27 февраля (28 февраля по московскому времени).