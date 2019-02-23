Посёлок городского типа Пряжа, Карелия, 23 февраля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Двое взрослых и один ребёнок погибли в результате ДТП на федеральной автотрассе «Сортавала» в Карелии. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Kaatjem Авария

Авария произошла в 07:20 по местному времени в Пряженском районе недалеко от населённого пункта Крошнозеро. Столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki, женщина 30-ти лет, не справившись с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Lada Granta.

Погибли водитель Lada Granta, мужчина 68-ми лет, и две его пассажирки — женщина 68-ми лет и девочка девяти лет.

Отмечается, что в момент аварии ребёнок находился на заднем сиденье в удерживающем устройстве. По факту ДТП начата проверка, выясняются все обстоятельства гибели людей.

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