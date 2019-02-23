Пало-Альто, США, 23 февраля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Мобильные устройства с модемными чипами от американской компании Intel, поддерживающими стандарт сотовой связи пятого поколения (5G), появятся на рынке не раньше 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Сандра Ривера, ответственная в Intel за направление производства сетевых микросхем, рассказала на пресс-конференции, что компания начнёт поставку мобильных чипов с поддержкой 5G в 2019 году, однако смартфоны с этими чипами появятся на рынке не ранее 2020 года.

Единственным крупным заказчиком модемных чипов Intel в настоящее время является американская компания Apple. Она перешла на модемы Intel при производстве смартфонов iPhone после того, как прекратила сотрудничество с компанией Qualcomm. Таким образом, Apple может отстать на год от конкурентов на рынке смартфонов по внедрению 5G модемов.

Издание отмечает, что ранее представители Apple провели переговоры о выпуске модемных чипов 5G для iPhone с компаниями Samsung Electronics и MediaTek, однако результаты переговоров не раскрывались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с планами компании Apple, сообщили, что первый iPhone с поддержкой 5G будет использовать модем 8161 Intel 5G и выйдет в 2020 году.