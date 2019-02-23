Смартфоны с 5G модемами от Intel появятся не раньше 2020 года
Пало-Альто, США, 23 февраля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Мобильные устройства с модемными чипами от американской компании Intel, поддерживающими стандарт сотовой связи пятого поколения (5G), появятся на рынке не раньше 2020 года. Об этом сообщает Reuters.
Сандра Ривера, ответственная в Intel за направление производства сетевых микросхем, рассказала на пресс-конференции, что компания начнёт поставку мобильных чипов с поддержкой 5G в 2019 году, однако смартфоны с этими чипами появятся на рынке не ранее 2020 года.
Единственным крупным заказчиком модемных чипов Intel в настоящее время является американская компания Apple. Она перешла на модемы Intel при производстве смартфонов iPhone после того, как прекратила сотрудничество с компанией Qualcomm. Таким образом, Apple может отстать на год от конкурентов на рынке смартфонов по внедрению 5G модемов.
Издание отмечает, что ранее представители Apple провели переговоры о выпуске модемных чипов 5G для iPhone с компаниями Samsung Electronics и MediaTek, однако результаты переговоров не раскрывались.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с планами компании Apple, сообщили, что первый iPhone с поддержкой 5G будет использовать модем 8161 Intel 5G и выйдет в 2020 году.