Дубай, ОАЭ, 23 февраля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов по итогам жеребьевки на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, который пройдет в Дубае, встретится в первом круге соревнований с грузинским спортсменом Николозом Басилашвили, сообщает 23 февраля Сhampionat.com.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Другой российский спортсмен — Даниил Медведев, сыграет в первом круге с теннисистом, который пройдет квалификацию в ходе соревнований.

Лидер посева на турнире Кие Нишикори, который представляет страну восходящего Солнца, сыграет с французским спортсменом Бенуа Пэром. Швейцарцу Роджеру Федереру будет противостоять представитель Германии Филипп Кольшрайбер.

Отметим, турнир в Дубае категории АТР 500 пройдет с 25 февраля по 2 марта. Его победителем в 2018 стал представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, обыгравший в финале французского теннисиста Люка Пуи.