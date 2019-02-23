На авиашоу в Индии сгорели около 300 транспортных средств
Бангалор, Индия, 23 февраля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака. Об этом 23 февраля сообщает телеканал NDTV.
Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон. Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров.
Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву. Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.
На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был запущен вертолёт. В настоящий момент огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не сообщается.
Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.
Ранее ИА REGNUM о столкновении двух самолётов пилотажной группы индийских ВВС «Сурья Киран» при подготовке к авиашоу Aero India-2019. Один из пилотов погиб. Причины столкновения выясняются.