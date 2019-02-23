Бангалор, Индия, 23 февраля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака. Об этом 23 февраля сообщает телеканал NDTV.

(сс) juggadery Пожарная машина. Индия

Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон. Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров.

Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву. Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.

На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был запущен вертолёт. В настоящий момент огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не сообщается.

Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM о столкновении двух самолётов пилотажной группы индийских ВВС «Сурья Киран» при подготовке к авиашоу Aero India-2019. Один из пилотов погиб. Причины столкновения выясняются.