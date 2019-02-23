Москва, 23 февраля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Кононеко записал поздравление с Днём защитника Отечества на борту Международной космической станции (МКС). Видеозапись опубликована пресс-службой госкорпорации «Роскосмос».

Цитат из видео «День защитника Отечества. Поздравление с борта МКС» пользователя Roscosmos Media. youtube.com Поздравление Олега Кононенко с борта МКС

"Этот день символизирует самые важные составляющие мужского характера: силу, благородство, честь и достоинство. Все мы знаем, как важны эти качества, однако самое важное, что может и должно быть на нашей планете — это мир и счастье наших близких. Давайте беречь их и весь этот хрупкий мир. Мужчины: отцы, сыновья, братья — будьте счастливы, здоровы, отважны и уверены в себе, передавайте эти качества следующим поколениям», — поздравил мужчин командир экспедиции МКС-58 Олег Кононенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены по случаю празднования Дня защитника Отечества.