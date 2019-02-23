Нью-Дели, 23 февраля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. 22 февраля премьер-министру Индии Нарендре Моди вручили Сеульскую премию мира. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Сеульский комитет принял решение наградить премьер-министра Нарендру Моди премией мира «за его вклад в экономическое развитие Индии и мира, уменьшение социально-экономического разрыва между бедными и богатыми, развитие человеческого потенциала и усиление демократических институтов в Индии, а также укрепление стабильности во всем мире». На церемонии вручения награды Нарендра Моди заявил, что вместе с ним обладателем премии стал «весь народ Индии». Лидер Индии подчеркнул, что призовые деньги будут потрачены на финансирование проекта «Намами Ганге», направленные на очищение вод и берегов реки Ганг.

Отметим, что Нарендра Моди стал 14 лауреатом Сеульской премии мира. О том, что именно премьер-министр Индии получит данную награду, стало известно в октябре 2018 года. Сеульская премия мира вручает раз в два года с 1990 года. Лауреат получает также приз в размере 200 000 долларов. Ранее данную награду присуждали также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и бывшему Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану.