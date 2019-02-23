Пхеньян, 23 февраля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отправился в столицу Вьетнама, где должна состояться его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом, на бронепоезде. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Бронепоезд Ким Чен Ына выехал из Пхеньяна в 17:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Бронепоезд Ким Чен Ына из Северной Кореи проследует в Китай, проедет всю эту страну с северо-востока на юго-запад, а затем прибудет в столицу Вьетнама — Ханой.

Там должны пройти вторые переговоры лидеров Северной Кореи и США. Трамп и Ким Чен Ын будут обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова, а также нормализацию отношений между двумя странами.

Ранее американские СМИ уже сообщили, что Трамп в ходе своего визита во Вьетнам будет передвигаться на лимузине Cadillac One, который также известен как The Beast («Зверь»).

Стоит отметить, что на бронепоезде также перемещался отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ыр, в частности, на бронепоезде ездил в Москву.