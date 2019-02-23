Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде
Пхеньян, 23 февраля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отправился в столицу Вьетнама, где должна состояться его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом, на бронепоезде. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Бронепоезд Ким Чен Ына выехал из Пхеньяна в 17:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Бронепоезд Ким Чен Ына из Северной Кореи проследует в Китай, проедет всю эту страну с северо-востока на юго-запад, а затем прибудет в столицу Вьетнама — Ханой.
Там должны пройти вторые переговоры лидеров Северной Кореи и США. Трамп и Ким Чен Ын будут обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова, а также нормализацию отношений между двумя странами.
Ранее американские СМИ уже сообщили, что Трамп в ходе своего визита во Вьетнам будет передвигаться на лимузине Cadillac One, который также известен как The Beast («Зверь»).
Стоит отметить, что на бронепоезде также перемещался отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ыр, в частности, на бронепоезде ездил в Москву.