Исламабад, 23 февраля, 2019, 16:53 — ИА Регнум. 22 февраля полиция пакистанской провинции Панджаб взяла под контроль медресе (исламскую семинарию) в городе Бахавалпур.

Umar Jamshaid Мечеть. Бахавалпур

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, медресе, в котором в настоящее время обучаются 600 студентов, считают штаб-квартирой исламистской организации «Джаиш-э-Мухаммад». Организация взяла на себя ответственность за организацию теракта в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля.

Министерство внутренних дел сообщило, что власти провинции Панджаб взяли медресе «под защиту» и назначили туда специального администратора, в обязанности которого входит управление учебным заведением. Полицейская акция была осуществлена в соответствии с решением Совета безопасности Пакистана, распорядившегося усилить борьбу с терроризмом.