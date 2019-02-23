Абу-Даби, 23 февраля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Федеральное транспортное управление ОАЭ заявило, что его политика в отношении доступа Катара к портам ОАЭ и пересечения его судами границ не изменилась. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark al-Awsat.

Francisco Anzola Доха

Транспортное управление выпустило официальное заявление, в котором разъяснило, что сообщения СМИ об изменениях в доступе катарского экспорта и импорта к портам ОАЭ являются «неточными» и «неверно истолкованными».

Также в управлении отдельно подчеркнули, что именно оно является уполномоченным органом в сфере регулирования наземного и морского транспорта, и поэтому вся информация, касающаяся этой сферы, официально публикуется только им.

Опровержение, выпущенное Федеральным транспортным управлением ОАЭ, последовало вслед за появившейся несколько дней назад в арабских СМИ информацией, что Объединенные Арабские Эмираты смягчили морскую блокаду Катара, разрешив его грузам прибывать в порты ОАЭ на судах под флагами иных государств.