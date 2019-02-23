Эр-Рияд, 23 февраля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco построит совместно с китайским конгломератом Norinco нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в китайском городе Панцьзинь, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

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С целью реализации проекта будет создано совместное саудовско-китайское предприятие Huajin Aramco Petrochemical. Нефтеперерабатывающий комплекс позволит обрабатывать 300 тысяч баррелей нефти в день, а также получать 1,5 миллиона метрических тонн этилена в год.

Стоимость проекта составляет около 10 миллиардов долларов, по оценкам специалистов, комплекс выйдет на полную мощность к 2024 году. В соответствии с саудовско-китайскими договоренностями, 70% сырья для обработки будет поставлять Saudi Aramco.

Также сообщается, что 22 февраля в рамках официального визита саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана в Китай, был подписан «Меморандум о взаимопонимании в области развития возобновляемой энергии».