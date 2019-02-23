Кабул, 23 февраля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Кабуле Министерство образования Афганистана и фонд «Образование не может ждать» (международный фонд, целью которого является содействие образованию в регионах, охваченных кризисами) подписали соглашение, согласно которому в Афганистане будет создано 500 тысяч мест в школах для детей, лишенных доступа к образованию.

Dvidshub.net Афганский школьник

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», официальные лица заявили, что из 500 тысяч созданных школьных мест 325 тысяч предназначены для девочек.

Согласно подписанному соглашению, проект по созданию школьных мест будет реализоваться в течение трех лет. Общая стоимость проекта оценивается в 137 миллионов долларов. Деньги на реализацию проекта были предоставлены странами-донорами и международными организациями.

Исполняющий обязанности министра образования Афганистана Мирвайс Балхи также заявил, что к 2030 году каждый афганский ребенок будет иметь возможность получить школьное образование.