Токио, 23 февраля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Японская машиностроительная компания Komatsu, которая в том числе производит технику для Сил самообороны Японии, отказалась от дальнейшего сотрудничества с правительством. Ранее японское правительство заявило об укреплении отечественной оборонной промышленности и развитии оборонного потенциала Японии. Оно также сделало запрос в Komatsu о разработке новой бронетехники, но компания отказалась. Причиной является растущий объем закупок техники и боеприпасов из США. По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», военное сотрудничество с США создает непростую ситуацию для отечественных производителей. «Возникает вопрос рентабельности, а стоимость разработок велика. Помимо этого, не похоже, что правительство поддерживает своего производителя, раз ориентируется в основном на импорт из США. Мы не думаем, что объем закупок будет велик в текущей ситуации. Поэтому мы отказались», — заявили в Komatsu.