Тегеран, 23 февраля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки в ходе конференции заявил, что те, кто наносят вред сплочению суннитов и шиитов — враги ислама, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По мнению политика, в настоящее время единства между мусульманами всего мира не наблюдается. Основной виновник этого — Саудовская Аравия, которая, с одной стороны, выступает солидарно с Израилем против Ирана, а с другой — является пособником террористов.

Манучехр Моттаки считает, что враги ислама делают все, чтобы потакать «сионистскому режиму», желающему углубить раскол в исламском мире. Так, некоторые арабские государства уже выступают совместно с Израилем против Ирана на международной арене. Однако весь арабский мир понимает, насколько сильным будет объединение всех исламских государств, поэтому усилия США, Израиля и Саудовской Аравии бесполезны.