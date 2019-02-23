Екатеринбург, 23 февраля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 23 февраля, в День защитника Отечества, возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В церемонии приняли участие несколько сотен человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Midural.ru Возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову в Екатеринбурге

Памятник Жукову был открыт в 1995 году, к 50-летию Победы, и находится возле здания штаба Центрального военного округа. Участие в торжественной церемонии приняли командующий войсками округа Александр Лапин и ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие. Также на церемонию пришли полпред президента в Уральском ФО Николай Цуканов, вице-губернатор Сергей Бидонько, другие чиновники, а также депутаты.

Напомним, 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Во времена СССР праздник назывался Днём Советской Армии и Военно-Морского флота.