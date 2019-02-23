Москва, 23 февраля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены по случаю празднования Дня защитника Отчества. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru В День защитника Отечества Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

По традиции военнослужащие президентского полка установили траурный венок с лентой в цветах государственного флага России у Вечного огня возле Кремлевской стены. На ленте написано: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Российский лидер подошел к венку, расправил ленты и на несколько мгновений задержался, отдав дань уважения всем погибшим защитникам Родины.

В церемонии также приняли участие глава правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.