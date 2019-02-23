Барселона, Испания, 23 февраля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Китайская компания представит смартфон с гибким экраном на выставке MWC 2019, которая откроется в Барселоне 25 февраля. Об этом свидетельствует фотография рекламного баннера компании, опубликованная пользователями социальной сети Twitter.

Kārlis Dambrāns Huawei

Пользователи Twitter опубликовали фотографию с рекламным баннером нового смартфона Huawei, который устанавливается в павильоне MWC. Согласно баннеру, смартфон с гибким экраном получит название Huawei Mate X.

Отметим, ранее на этой неделе гибкий смартфон Galaxy Fold представила южнокорейская компания Samsung. Эксперты считают, что в связи с высокой ценой (стоимость Galaxy Fold составляет почти $2 тыс.) доля гибких смартфонов на рынке долгое время будет оставаться очень низкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года американская компания Apple зарегистрировала патент на устройство с гибким экраном в ведомстве по патентам и товарным знакам США.