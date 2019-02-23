Москва, 23 февраля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Гражданин Бельгии был задержан в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками полиции после заявки о том, что он перевозит взрывное устройство. Об этом 23 февраля сообщает агентство «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Бельгиец следовал транзитным рейсом из Таиланда в Париж с пересадкой в Москве. Сразу же после завершения посадки на рейс Москва — Париж мужчин заявил, что у него при себе в наличии имеется взрывное устройство.

Отмечается, что пассажир вёл себя неадекватно, был агрессивен и вёл громкий разговор сам с собой на французском языке.

На борт самолёта были вызваны сотрудники полиции, которые произвели задержание гражданина. Взрывное устройство у бельгийца обнаружено не было. В целях безопасности рейс был отложен, а пассажиры и воздушное судно были дополнительно досмотрены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ситуации с самолётом Boeing-737 авиакомпании «Победа». Авиакомпания опровергла сообщение о том, что лайнер при посадке задел хвостом взлётно-посадочную полосу.