Москва, 23 февраля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Украина перестала занимать первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на официальном сайте статистического ведомства.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Согласно этим данным, число мигрантов с Украины в 2018 году сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом. Если в 2017 году этот показатель равнялся 47,7 тыс. человек, то в 2018 — только 14,8 тыс. человек.

Таким образом, на первое место по миграционному потоку в Россию вышел Таджикистан. В 2018 году оттуда в Россию въехала 31 тыс. человек. На втором месте Казахстан — 26,5 тыс. человек.

Стоит отметить, что миграционный прирост в Россию в целом за 2018 год уменьшился на 87 тыс. человек (спад в 41,1% по сравнению с 2017 годом).