Санкт-Петербург, 23 февраля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Ликвидировано возгорание на строящемся универсальном атомном ледоколе «Урал», расположенном на территории ООО «Балтийский завод судостроения» в городе Санкт-Петербурге. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Возгорание произошло в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о пожаре было получено 23 февраля в 00:45. Загорелась прастиковая труба воздуховода на строящемся атомном ледоколе «Урал», который находится на стапеле в процессе формирования металлического корпуса.

Горели два погонных метра пластиковой трубы воздуховода. В ликвидации пожара принимали участие 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пожар был полностью ликвидирован в 01:42. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на территории локомотивного депо в городе Новый Уренгой. В результате пожара погибло три человека, один был госпитализирован с травмами.