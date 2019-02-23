Торонто, Канада, 23 февраля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» обыграл команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 23 февраля «Матч ТВ».

(сс) Toronto Raptors Эмблема баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс»

Встреча проходила в Торонто и завершилась со счетом 120:117 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком «Торонто» стал бывший форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард, который набрал в игре 25 очков. Его коллега по клубу Паскаль Сиакама набрал 22 очка, а ещё один игрок «Торонто» Серж Ибака оформил в матче дубль с 13 очками и 15 подборами.

У их оппонентов самыми результативными стали Демар Дерозан, набравший 23 очка, и итальянский защитник «Сан-Антонио» Марко Белинели, который набрал 21 очко.

Отметим, по итогам игры «Торонто» продолжает возглавлять турнирную таблицу восточной конференции НБА с 141 очком. «Сан-Антонио» с 129 очками находится на седьмой позиции запада.