Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 23 февраля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Два человека погибли, один госпитализирован с травмами в результате пожара в локомотивном депо в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

61.mchs.gov.ru Пожарные

По полученной информации, возгорание произошло в 06:15 по местному времени (04:15 мск) в городе Новый Уренгой, микрорайон Коротчаево на улице Пахота. Загорелся вагон-столовая на территории локомотивного депо.

Площадь возгорания составила 120 кв. метров. В тушении пожара приняли участие 12 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. В результате пожара были нанесены повреждения по всей площади вагона-столовой.

Пожар был полностью ликвидирован в 08:36 по местному времени (06:36 мск). Во время тушения пожара были обнаружены два тела без признаков жизни. Также пострадала женщина, она была госпитализирована с травмами в медучреждение.

Обстоятельства и причины пожара выясняются. Идёт оценка материального ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. При пожаре никто не пострадал.