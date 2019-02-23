Донецк, 23 февраля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Представитель ДНР заявил, что территория республики была обстреляна украинскими боевиками 14 раз. Украинские боевики при обстреле использовали 120‑ и 82 — миллиметровые минометы, а также крупнокалиберную артиллерию 122 мм. Также использовались гранатомёты и стрелковое оружие.

Уточняется, что по территории республики украинские боевики выпустили 52 миномётных снаряда и пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне представители ДНР заявили о 19 обстрелах со стороны украинских боевиков.