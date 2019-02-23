Шесть Волгоградских театров получили губернаторский грант
Волгоград, 23 февраля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Шесть театров Волгограда, выиграв в конкурсе, получили губернаторский грант на реализацию творческих проектов, сообщает 23 февраля Volgograd.ru.
Отбор проектов проходил на основании экспертной оценке совета, членами которого стали крупнейшие специалисты в области культуры региона.
«При выборе победителей, эксперты учитывали всевозможные оценочные критерии, наиболее важными из которых стали актуальность и социальная значимость проекта, а также возможность его реализации», — подчеркнул заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.
Сумма гранта составила 1 млн рублей, его получили Волгоградский музыкальный театр, Волгоградский молодежный театр, «Царицынская опера», Волгоградский театр юного зрителя, Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, а также Волгоградский областной театр кукол.