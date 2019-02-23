Волгоград, 23 февраля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Шесть театров Волгограда, выиграв в конкурсе, получили губернаторский грант на реализацию творческих проектов, сообщает 23 февраля Volgograd.ru.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Театральные куклы

Отбор проектов проходил на основании экспертной оценке совета, членами которого стали крупнейшие специалисты в области культуры региона.

«При выборе победителей, эксперты учитывали всевозможные оценочные критерии, наиболее важными из которых стали актуальность и социальная значимость проекта, а также возможность его реализации», — подчеркнул заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

Сумма гранта составила 1 млн рублей, его получили Волгоградский музыкальный театр, Волгоградский молодежный театр, «Царицынская опера», Волгоградский театр юного зрителя, Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, а также Волгоградский областной театр кукол.