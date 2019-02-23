Москва, 23 февраля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. В Московском планетарии проходит выставка к 85-летию Юрия Гагарина «Первый». Она логично расположилась в классическом музее Урании, посвященном исследованиям звездного пространства и космонавтике. В экспозиции представлены документы, воспоминания современников, фотографии, архивные газеты и журналы, советские открытки, коллекции марок. Помимо уникальной информации экспозиции позволит посетителям вспомнить о том, что именно Россия стала пионером в покорении космического пространства и испытать гордость за нашу страну.

Советский плакат. Облетев Землю. 1985

Выставка продлится до июля 2019 г.