Парадайс, США, 23 февраля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» одержал убедительную победу над хоккеистами «Вегас Голден Найтс», сообщает 23 февраля «Матч ТВ».

John Slipec «Виннипег Джетс»

Встреча проходила на домашнем льду «Вегаса» в Парадайсе и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Гости очень резво начали матч и ко второй минуте, после Николая Элерса (1-я минута) и Кайла Коннора (2-я) имели преимущество в две шайбы. Затем «Вегас» сравнял счет, после голов Пьера-Эдуара Белльмара (16-я) и Ши Теодора (29-я), однако концовка второго периода снова осталась за «Виннипегом». Патрик Лайне и Адам Лаури на 40-й минуте дважды поразили ворота соперника и снова ввели свою команду вперед.

В третьем периоде хозяева сделали попытку отыграться и свели отставание в счете к минимуму после гола Джонатана Маршессо на 41-й минуте игры. Однако затем Патрик Лайне оформил дубль в матче на 47-й минуте и снова увеличил разрыв в счете до двух шайб, а после этого его коллега по клубу Эндрю Копп поразил пустые соперника на 59-й минуте и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам игры «Виннипег» с 76 очками находится на четвертом месте западной конференции НХЛ. «Вегас» там же с 69 очками на шестой позиции.