Москва, 23 февраля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Пожар произошёл в здании Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Об этом 23 февраля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Moscow.mchs.ru Пожарные

По предварительной информации, возгорание возникло в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Возгорание возникло на третьем этаже здания, там в данный момент наблюдается открытое горение.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Информация о пострадавших и площади пожара уточняется.

Сообщается, что в загоревшемся здании располагается учебный корпус. К тушению пожара привлечены 15 пожарных расчётов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании трамвая на северо-востоке Москвы. В результате инцидента никто не пострадал.