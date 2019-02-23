Владивосток, 23 февраля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Восемь лесных пожаров ликвидировано, один локализован сотрудниками Приморской авиабазы и лесничества Приморского края. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба администрации края.

(сс) skeeze Лесной пожар

Сообщается, что были ликвидированы пожары в лесах Ханкайского, Надеждинского, Пожарского, Шкотовского, Кавалеровского районов, в Дальнегорском городском округе и два пожара в Уссурийском городском округе.

В ликвидации возгораний были задействованы 59 сотрудников Приморской авиабазы, два сотрудника Приморского лесничества, 12 единиц техники.

Ещё один пожар в Тернейском районе на территории Сихотэ-Алинского заповедника на утро 23 февраля остаётся в статусе локализованного. В его ликвидации принимают участие пять сотрудников Приморской авиабазы, 14 работников заповедника, пять привлеченных человек и три единицы техники.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга «Рослесхоз», на сегодняшний день в Приморском крае выявлено 225 аномалий. С начала 2019 года в регионе было зарегистрировано 83 лесных пожара.

На территории Приморского края особый противопожарный режим объявлен уже в восьми муниципалитетах. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах региона, а с 15 марта будет объявлен ещё в 10 муниципалитетах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации в Приморском крае четырёх пожаров за сутки. В ликвидации возгораний приняли участие 47 человек личного состава и восемь единиц техники.