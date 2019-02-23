Абуджа, 23 февраля, 2019, 10:09 — ИА Регнум. В нигерийском городе Майдугури на северо-востоке страны сегодня, 23 февраля, в день президентских выборов, прогремели несколько взрывов. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает местное издание Nation.

(сс) satanoid Полиция в Ниегрии

Взрывы прогремел в городе Майдугури, который является административным центром нигерийского штата Борно. Подробности произошедшего не уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Нигерии должны были пройти 16 февраля. Однако избирательная комиссия страны (INEC) приняла решение о переносе выборов на 23 февраля.

В свою очередь, действующий президент Нигерии Мохаммад Бухари выразил свое крайнее разочарование в связи с тем, что, несмотря на тщательную подготовку, избирательная комиссия отложила выборы всего за несколько часов до того, как они должны были начаться.