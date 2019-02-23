Оклахома-сити, США, 23 февраля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Баскетбольная команда «Оклахома-Сити Тандер» обыграла во втором овертайме клуб «Юта Джаз» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 23 февраля «Матч ТВ».

(сс) Ed Schipul Маскот баскетбольного клуба «Оклахома-Сити Тандер» Бизон Рамбл

Игра, проходившая в Оклахома-Сити, завершилась во втором овертайме со счетом 148:147 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Пол Джордж, который набрал в мачте 45 очков и стал автором победного броска за две секунды до окончания второго овертайма.

Также дабл-даблы у его коллег по клубу Рассела Уэстбрука, набравшего 43 очка и сделавшего 15 подборов, и Стивена Адамса, на счету которого 16 очков и 10 подборов.

У их оппонентов лучшим игроком стал Донван Митчелл, набравший 38 очков. Кроме него дабл-даблы на счету Руди Гобера, с 26 очками и 16 подборами, и Деррика Фейворса, с 24 очками и 11 подборами.

Отметим, по итогам игры «Оклахома» с 130 очками находится на четвертом месте западной конференции НБА. «Юта» там же буквально дышит в спину «Оклахоме» с таким же количеством очков.