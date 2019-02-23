Вашингтон, 23 февраля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Более 50 сотрудников американской компании Microsoft призвали руководство отказаться от сотрудничества с вооружёнными силами США. Об этом сообщает BuzzFeed News.

(сс) Staff Sergeant Pablo N. Piedra. US Army Обучение в виртуальной реальности

Требования сотрудников Microsoft изложены в открытом письме на имя генерального директора компании Сатьи Наделы и президента Брэда Смита. Сотрудники считают, что компания должна отказаться от разработки военных технологий и создать специальный совет по этике, который будет оценивать будущие проекты. В частности, авторы петиции требуют отказаться от технологии системы визуального усиления, которую в настоящее время Mircosoft разрабатывает для минобороны США. В рамках этого контракта, стоимость которого оценивается в $479 млн, технология смешанной реальности HoloLens будет использоваться для подготовки солдат, а также для применения в реальных боевых действиях.

«Применение HoloLens в системе визуального усиления поможет людям убивать. Применение этой технологии в боевых действиях превращает войну в «видеоигру», скрывающую от солдат ужасы войны», — отмечается в открытом письме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года сотрудники американской компании Google призвали руководство к отказу от сотрудничества с Пентагоном в рамках проекта Maven, предусматривающего применение технологий искусственного интеллекта для повышения точности работы боевых беспилотников. Руководство Google сообщило, что компания выполнит условия уже заключённого контракта, но откажется от дальнейшей работы с военным ведомством.