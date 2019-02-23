В Москве 23 февраля ожидается мороз до -5°C
Москва, 23 февраля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, ожидается мороз до минус пяти градусов Цельсия. Об этом сообщает погодный центр «Фобос».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зима в Москве
В столице будет переменная облачность и небольшой снег. Днём температура воздуха опустится до минус трёх градусов Цельсия, к вечеру — до минус пяти градусов.
Ветер в Москве будет дуть северо-западный с переходом на юго-западный. Скорость ветра составит от трёх до восьми метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы — 754 миллиметра ртутного столба.