Калгари, Канада, 23 февраля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» обыграл хоккеистов «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 23 февраля Sport 24.

(сс) Tony Hisgett Скоушабэнк-Сэдлдоум — крытая спортивная арена в Калгари, Альберта, Канада

Игра проходила в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Первый период прошел без шайб. Счет в матче открыл защитник хозяев Ти Джей Броди только на 22-й минуте встречи, а через пять минут представитель гостей Дерек Грант забил гол «Калгари», выровняв тем самым счет на табло.

Все решилось на 58-й минуте игры, когда форвард «Калагри» Эндрю Манджапане поразил ворота «Анахайма» и этим поставил в матче точку, принеся хозяевам победу.

Отметим, по итогам игры «Калгари» продолжает лидировать в восточной конференции НХЛ с 83 очками. «Анахайм» с 57 очками там же на тринадцатой позиции.